УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЛОГОПЕДА
в Екатеринбурге
Чем раньше обратиться к Логопеду-дефектологу, тем быстрее и легче можно сделать речь ребенка чистой.
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Количество мест ограничено!
Один из главных эффективных инструментов в достижении жизненных целей - это наш язык (наша речь). От того, насколько чистой и хорошо поставленной речью будет обладать Ваш ребенок, зависит его будущее!
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Первая встреча
Логопед-дефектолог проводит диагностическое обследование речи Вашего ребенка. Подбирается коррекционная методика. Даются практические советы и рекомендации.
Речевая диагностика
Получите индивидуальный маршрут речевого развития ребенка
Индивидуальный маршрут содержит в себе подробный план занятий с оптимальными для развития речи коррекционными методиками.
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Шаг за шагом у ребенка развиваются речевые навыки, речь становится чистой.
СТАНОВЛЕНИЕ РЕЧИ
НАШИ УСЛУГИ
Логопед-дефектолог
от 750руб/40мин
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Запуск речи
от 800руб/40мин
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Речевая подготовка к школе
от 750руб/40мин
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Школьный логопед
от 750руб/40мин
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Логопедический массаж
от 750руб/40мин
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Почему выбирают Логоплюс
У нас работают логопеды с соответствующей квалификацией и большим опытом работы. Показывают высокие результаты и постоянно повышают уровень компетенции.
Логоплюс расположен в активно развивающемся БЦ в центральной части Екатеринбурга.
В кабинетах созданы все условия как для детей и их родителей, так и для специалистов.
В Логоплюс проводятся только индивидуальные занятия с детьми. Все силы и ресурсы специалиста сконцентрированы исключительно на Вашем ребенке.
Высококвалифицированные специалисты
Комфортный и современный кабинет
Только индивидуальные занятия
Запись на бесплатную диагностику
Количество мест ограничено!
В помощь родителям, которым не безразлично здоровье своих детей, их развитие и будущее!
Нажимая кнопку "Оставить заявку", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
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Занимаюсь постановкой звуков, развитием фонематических процессов и артикуляционного аппарата, развитием речи, коррекцией общего нарушения речи у детей.
Формирую и развиваю высшие психические функции: память, внимание, мышление.
Подготавливаю детей к школе: чтение, письмо, счет, развитие графо-моторных навыков.
Мне важно, чтобы занятия были эффективными, интересными, и приносили результаты. Обращайтесь, буду рада помочь.
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Светлана Александровна
11 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Нейропсихологический подход в диагностике и коррекции речевых нарушений.
Занимаюсь коррекцией звукопроизношения, постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков.
Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития.
Занятия проходят в игровой форме. Квест-игры и "путешествия в город красивой речи" помогут освоить азы грамотности вашему ребёнку.
Буду рада помочь!
Высшее образование
в области Логопедии и Педагогики
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Марина Владимировна
21 год
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Занимаюсь коррекцией звукопроизношения: постановкой, автоматизацией, дифференциацией звуков, развитием фонематического слуха и лексико-грамматической стороны речи.
Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития.
На занятиях предпочитаю использовать игровые методы, с целью повышения интереса и мотивации детей.
Индивидуальный подход к каждому ребенку,
с учетом возраста и особенностей развития.
Высшее образование
в области Логопедии.
Первая квалификационная категория
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Анна Сергеевна
5 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Провожу углубленную психолого-педагогическую диагностику причин задержки развития речи, трудностей в обучении, проблем в поведении.
Корректирую звукопроизношение. Провожу занятия по развитию школьно-значимых функций, по подготовке руки ребенка к письму. Преодолеваю диспраксию, нарушения чтения, письма, счетных и вычислительных навыков.
Рада помочь каждому ребенку!
Логопедия. Коррекционная педагогика.
Кандидат педагогических наук.
Доцент
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Наталия Семеновна
30 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Занимаюсь формированием правильной речи у малышей, детей дошкольного и школьного возраста. Провожу диагностику речевых функций артикуляционного аппарата.
Помогу преодолеть трудности при обучении чтению и письму, а также подготовлю ребенка к школе. Работаю по коррекции общего недоразвития речи, задержке речевого развития, дисграфии и дислексии.
Буду рада помочь Вашему ребенку!
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Оксана Николаевна
16 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Провожу занятия по постановке звуков, формированию фонематического слуха и навыков звукового анализа. Подготовка к школе. Развитие лексико-грамматического строя и связной речи.
Использую приемы активизации мозговой деятельности, межполушарного взаимодействия.
Увлечена своей работой. Умею расположить к себе ребенка, вызвать желание заниматься.
Работаю на результат! Это моя профессия!
Мой путь!
Два Высших образования в области Логопедии, Психологии и Нейропсихологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Алена Николаевна
18 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Занимаюсь постановкой звуков, развитием фонематических процессов и артикуляционного аппарата, развитием речи, коррекцией общего нарушения речи у детей.
Формирую и развиваю высшие психические функции: память, внимание, мышление.
Подготавливаю детей к школе: чтение, письмо, счет, развитие графо-моторных навыков.
Мне важно, чтобы занятия были эффективными, интересными, и приносили результаты. Обращайтесь, буду рада помочь.
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Светлана Александровна
11 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Нейропсихологический подход в диагностике и коррекции речевых нарушений.
Занимаюсь коррекцией звукопроизношения, постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков.
Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития.
Занятия проходят в игровой форме. Квест-игры и "путешествия в город красивой речи" помогут освоить азы грамотности вашему ребёнку.
Буду рада помочь!
Высшее образование
в области Логопедии и Педагогики
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Марина Владимировна
21 год
Занимаюсь коррекцией звукопроизношения, постановкой звуков, развитием фонематического слуха, развитием речи. Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития.
Также рада буду помочь в подготовке к школе, где научимся с ребёнком легко считать, читать, писать и развивать графо-моторные навыки. Тренирую память, мышление, логику и внимание.
Индивидуальный подход к каждому ребёнку, интересные пособия и методы работы.
Высшее образование
в области Логопедии.
Первая квалификационная категория
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Анна Сергеевна
5 лет
Провожу углубленную психолого-педагогическую диагностику причин задержки развития речи, трудностей в обучении, проблем в поведении.
Корректирую звукопроизношение. Провожу занятия по развитию школьно-значимых функций, по подготовке руки ребенка к письму. Преодолеваю диспраксию, нарушения чтения, письма, счетных и вычислительных навыков.
Рада помочь каждому ребенку!
Логопедия.
Коррекционная педагогика.
Кандидат педагогических наук.
Доцент
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Наталия Семеновна
30 лет
Занимаюсь формированием правильной речи у малышей, детей дошкольного и школьного возраста. Провожу диагностику речевых функций артикуляционного аппарата.
Помогу преодолеть трудности при обучении чтению и письму, а также подготовлю ребенка к школе. Работаю по коррекции общего недоразвития речи, задержке речевого развития, дисграфии и дислексии.
Буду рада помочь Вашему ребенку!
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Оксана Николаевна
16 лет
Провожу занятия по постановке звуков, формированию фонематического слуха и навыков звукового анализа. Подготовка к школе. Развитие лексико-грамматического строя и связной речи.
Использую приемы активизации мозговой деятельности, межполушарного взаимодействия.
Увлечена своей работой. Умею расположить к себе ребенка, вызвать желание заниматься.
Работаю на результат! Это моя профессия!
Мой путь!
Два Высших образования в области Логопедии, Психологии и Нейропсихологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Алена Николаевна
18 лет
Запись на бесплатную диагностику
Количество мест ограничено!
В помощь родителям, которым не безразлично здоровье своих детей, их развитие и будущее!
Нажимая кнопку "Оставить заявку", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
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Кузнечная 92, каб. 506А, 613А, Екатеринбург
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Пн.-Пт. 8:20-20:20
Сб.-Вс. 9:00-15:30
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