Диагностику уровня речевого развития Вашего ребенка
Программу реабилитации речи Вашего ребенка в зависимости от речевого заключения
Конкретные советы и рекомендации
Посещая индивидуальные занятия с логопедом, Ваш ребенок:
Разовьет мануальный праксис, четкость речи
Выработает направленную воздушную струю, необходимую для постановки звуков
Отработает слова разной слоговой сложности
Разработает артикуляционную моторику, голосовые данные
Исправит дефектное звукопроизношение
Пополнит словарный запас
Научится изменять и образовывать новые слова
Разовьет фонематическое восприятие, слухоречевую, зрительную память и внимание
Речевая диагностика — бесплатно. Речевое заключение для ПМПК - 850 р. Индивидуальное занятие — от 750 р./40 мин. Абонемент на 8 занятий — от 6000 р. (8 занятий || от 750 р./занятие)
Уважаемые клиенты, просим обратить внимание: При пропуске занятий (по уважительной причине) занятие по абонементу не сгорает.
Запуск речи
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Запуск речи - это комплекс мероприятий, направленный на освоение ребёнком связной и внятной речи - действия, в результате которых ребенок сможет делиться своими переживаниями и высказываться о своих потребностях на языке, понятном любому взрослому.
Что делает специалист, при запуске речи:
Опирается на сохранные функции ребенка (речь, зрение, слух, сенсорное развитие, а также мелкую и общую моторику)
Уравновешивает процессы возбуждения-торможения
Обучает выполнению инструкций или просьб
Стимулирует элементарную подражательную деятельность
Учит ориентироваться в пространстве и ритмическим видам деятельности
Способствует расширению активного и накоплению пассивного словарного запаса
Применяет артикуляционную гимнастику
Он даст Вашему ребенку:
Формирование правильной чистой речи с малого возраста
Развитие познавательной активности, интереса к окружающей действительности
Формирование когнитивных предпосылок речевой деятельности (восприятия, внимания, памяти, мышления)
Преодоление речевого негативизма
Развитие языкового чутья
Речевая диагностика — бесплатно. Индивидуальное занятие — от 800 р./40 мин. Абонемент на 8 занятий — 6400 р. (8 занятий || 800 р./занятие)
Уважаемые клиенты, просим обратить внимание: При пропуске занятий (по уважительной причине) занятие по абонементу не сгорает.
Речевая подготовка к школе
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Речевая подготовка к школе - это комплекс мероприятий, направленный на формирование устных и письменных речевых навыков.
Развитие фонематического слуха
Обогащение активного словаря
Развитие грамматического строя речи
Развитие связной речи
Обучение грамоте
Обучение чтению и письму
Развитие интеллектуальных способностей Вашего ребенка, внимания и усидчивости
Посещая занятия по подготовке к школе, Ваш ребенок плавно и безболезненно перейдет к школьному обучению.
Речевая диагностика — бесплатно. Речевое заключение для ПМПК - 850 р. Индивидуальное занятие — от 750 р./40 мин. Абонемент на 8 занятий — от 6000 р. (8 занятий || от 750 р./занятие)
Уважаемые клиенты, просим обратить внимание: При пропуске занятий (по уважительной причине) занятие по абонементу не сгорает.
Школьный логопед
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Логопедическая работа с детьми школьного возраста - это комплекс мероприятий, направленный на коррекцию нарушений чтения и письма, а также предупреждение данных нарушений, коррекцию дефектного звукопроизношения.
Коррекция дисграфии и дислексии
Устранение нарушений в звукопроизношении и фонематических процессах
Работа над обогащением словарного запаса
Формирование грамматической стороны речи
Развитие аналитико-синтетической деятельности
Развитие памяти, мышления, внимания
Улучшение связной речи
Письменные и устные упражнения для закрепления полученных навык
Речевая диагностика — бесплатно. Речевое заключение для ПМПК - 850 р. Индивидуальное занятие — от 750 р./40 мин. Абонемент на 8 занятий — от 6000 р. (8 занятий || от 750 р./занятие)
Уважаемые клиенты, просим обратить внимание: При пропуске занятий (по уважительной причине) занятие по абонементу не сгорает.
Логопедический массаж
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Логопедический массаж - активный метод механического воздействия, который помогает нормализовать состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата.
Показан при:
Гипертонусе языка и жевательных мышц
Различных нарушениях голоса
Нарушении жевательной и глотательной функции
Заикании
Многофункциональных нарушениях, приводящих к нарушению прикуса
При наличии короткой уздечки языка с целью ее безоперационного растяжения
Дизартрии
Повышенном слюноотделении
Оказывает положительное воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, играющих основную роль в речедвигательном процессе, а значит процесс исправления речевых проблем идет в оптимальном режиме.
Логопедический массаж — от 750р./40 мин. Абонемент на 10 сеансов — 7500 р. (10 сеансов || 750 р./сеанс)
Уважаемые клиенты, просим обратить внимание: При пропуске занятий (по уважительной причине) занятие по абонементу не сгорает.
Почему выбирают Логоплюс
У нас работают логопеды с соответствующей квалификацией и большим опытом работы. Показывают высокие результаты и постоянно повышают уровень компетенции.
Логоплюс расположен в активно развивающемся БЦ в центральной части Екатеринбурга. В кабинетах созданы все условия как для детей и их родителей, так и для специалистов.
В Логоплюс проводятся только индивидуальные занятия с детьми. Все силы и ресурсы специалиста сконцентрированы исключительно на Вашем ребенке.
Высококвалифицированные специалисты
Комфортный и современный кабинет
Только индивидуальные занятия
Запись на бесплатную диагностику
Количество мест ограничено!
В помощь родителям, которым не безразлично здоровье своих детей, их развитие и будущее!
Хочу выразить огромную благодарность за профессионализм и отличную работу с детьми преподавателей «Логоплюс». Я очень довольна, ребёнок тоже и с удовольствием ходит на занятия 🤗
Алена Стратулат
Большое спасибо Логоплюс за профессионализм и творческий подход к своей работе. Сыну 2,8, в центре созданы все условия, чтобы комфортно себя чувствовать и маме и ребенку. Сын ходил и занимался с удовольствием, в конце каждого занятия получал наклейку, чему был очень рад) логопед с первого занятия нашла подход к ребенку, грамотно всё объясняла и давала рекомендации для занятий дома. Рекомендую!
Любовь Мянзелина
Светлана Александровна очень грамотный и хороший специалист. Умеет находить подход к детям и располагать их к себе, что я считаю очень важно в таких занятиях. Ребёнок занимается с удовольствием.
Анастасия Зырянова
Дочке 2,8 года. Сами разговорить не смогли, пришлось обратиться к логопеду. В Логоплюс назначили логопедический массаж и курс индивидуальных занятий. Выполняли все рекомендации и добились результата. Хочу посоветовать всем родителям: выполняйте все, что Вам говорит невролог и логопед, и тогда Ваш ребёнок заговорит намного раньше.
Юлия Голованова
В Логоплюс мы пришли не случайно. У моей дочки в шесть лет в речи отсутствовало несколько звуков. Почти год мы ходили на занятия к логопедам в другие центры. Поменяли за это время двух специалистов. С последним занимались более полугода. Сдвигов не было вообще. Знакомая посоветовала своего логопеда, с которым занимался её сын. Мы решились ещё раз поменять логопеда и не ошиблись. Уже через пару недель появились первые результаты. Занимаемся мы всего 2 месяца, но все звуки уже поставлены. Осталось автоматизировать их, чтобы звуки стали присутствовать и в спонтанной речи. Уверена, что вместе мы сможем это сделать.
Ольга Поспелова
Спасибо Вам за работу с Кириллом. Сейчас он учится в 6 классе и приносит домой одни "5". Его ещё и заявили на олимпиаду по русскому языку и литературе. Я Вам очень благодарна за Ваш труд, Вашу поддержку. У нас была сложная ситуация с речью. Вы нам во многом помогли!
Вероника Букрина
Хотим выразить вам огромную благодарность Логоплюс за скорую помощь в постановке звуков нашему ребенку, индивидуальный подход и доброе отношение! Спасибо вам за ваш профессионализм, педагогический талант, открытость и душевную доброту. За время работы с нашим сыном Стасом он приобрел много навыков, его успехи в речевом развитии отмечают окружающие. Очень понравилось, что в Логоплюс на логопедических занятиях используют не только упражнения по коррекции звукопроизношения, но и общеразвивающие. Спасибо большое за Ваш труд! С благодарностью семья Плотниковых.
Ирина Плотникова
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Занимаюсь постановкой звуков, развитием фонематических процессов и артикуляционного аппарата, развитием речи, коррекцией общего нарушения речи у детей. Формирую и развиваю высшие психические функции: память, внимание, мышление. Подготавливаю детей к школе: чтение, письмо, счет, развитие графо-моторных навыков. Мне важно, чтобы занятия были эффективными, интересными, и приносили результаты. Обращайтесь, буду рада помочь.
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Светлана Александровна
11 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Нейропсихологический подход в диагностике и коррекции речевых нарушений. Занимаюсь коррекцией звукопроизношения, постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков. Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития. Занятия проходят в игровой форме. Квест-игры и "путешествия в город красивой речи" помогут освоить азы грамотности вашему ребёнку. Буду рада помочь!
Высшее образование в области Логопедии и Педагогики
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Марина Владимировна
21 год
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Занимаюсь коррекцией звукопроизношения: постановкой, автоматизацией, дифференциацией звуков, развитием фонематического слуха и лексико-грамматической стороны речи. Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития. На занятиях предпочитаю использовать игровые методы, с целью повышения интереса и мотивации детей. Индивидуальный подход к каждому ребенку, с учетом возраста и особенностей развития.
Высшее образование в области Логопедии. Первая квалификационная категория
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Анна Сергеевна
5 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Провожу углубленную психолого-педагогическую диагностику причин задержки развития речи, трудностей в обучении, проблем в поведении. Корректирую звукопроизношение. Провожу занятия по развитию школьно-значимых функций, по подготовке руки ребенка к письму. Преодолеваю диспраксию, нарушения чтения, письма, счетных и вычислительных навыков. Рада помочь каждому ребенку!
Логопедия. Коррекционная педагогика. Кандидат педагогических наук. Доцент
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Наталия Семеновна
30 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Занимаюсь формированием правильной речи у малышей, детей дошкольного и школьного возраста. Провожу диагностику речевых функций артикуляционного аппарата. Помогу преодолеть трудности при обучении чтению и письму, а также подготовлю ребенка к школе. Работаю по коррекции общего недоразвития речи, задержке речевого развития, дисграфии и дислексии. Буду рада помочь Вашему ребенку!
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Оксана Николаевна
16 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Провожу занятия по постановке звуков, формированию фонематического слуха и навыков звукового анализа. Подготовка к школе. Развитие лексико-грамматического строя и связной речи. Использую приемы активизации мозговой деятельности, межполушарного взаимодействия. Увлечена своей работой. Умею расположить к себе ребенка, вызвать желание заниматься. Работаю на результат! Это моя профессия! Мой путь!
Два Высших образования в области Логопедии, Психологии и Нейропсихологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Алена Николаевна
18 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Занимаюсь постановкой звуков, развитием фонематических процессов и артикуляционного аппарата, развитием речи, коррекцией общего нарушения речи у детей. Формирую и развиваю высшие психические функции: память, внимание, мышление. Подготавливаю детей к школе: чтение, письмо, счет, развитие графо-моторных навыков. Мне важно, чтобы занятия были эффективными, интересными, и приносили результаты. Обращайтесь, буду рада помочь.
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Светлана Александровна
11 лет
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Нейропсихологический подход в диагностике и коррекции речевых нарушений. Занимаюсь коррекцией звукопроизношения, постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков. Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития. Занятия проходят в игровой форме. Квест-игры и "путешествия в город красивой речи" помогут освоить азы грамотности вашему ребёнку. Буду рада помочь!
Высшее образование в области Логопедии и Педагогики
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Марина Владимировна
21 год
Занимаюсь коррекцией звукопроизношения, постановкой звуков, развитием фонематического слуха, развитием речи. Провожу коррекционно-развивающие занятия при задержке речевого развития. Также рада буду помочь в подготовке к школе, где научимся с ребёнком легко считать, читать, писать и развивать графо-моторные навыки. Тренирую память, мышление, логику и внимание. Индивидуальный подход к каждому ребёнку, интересные пособия и методы работы.
Высшее образование в области Логопедии. Первая квалификационная категория
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Анна Сергеевна
5 лет
Провожу углубленную психолого-педагогическую диагностику причин задержки развития речи, трудностей в обучении, проблем в поведении. Корректирую звукопроизношение. Провожу занятия по развитию школьно-значимых функций, по подготовке руки ребенка к письму. Преодолеваю диспраксию, нарушения чтения, письма, счетных и вычислительных навыков. Рада помочь каждому ребенку!
Логопедия. Коррекционная педагогика. Кандидат педагогических наук. Доцент
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Наталия Семеновна
30 лет
Занимаюсь формированием правильной речи у малышей, детей дошкольного и школьного возраста. Провожу диагностику речевых функций артикуляционного аппарата. Помогу преодолеть трудности при обучении чтению и письму, а также подготовлю ребенка к школе. Работаю по коррекции общего недоразвития речи, задержке речевого развития, дисграфии и дислексии. Буду рада помочь Вашему ребенку!
Два Высших образования в области Логопедии и Дефектологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Оксана Николаевна
16 лет
Провожу занятия по постановке звуков, формированию фонематического слуха и навыков звукового анализа. Подготовка к школе. Развитие лексико-грамматического строя и связной речи. Использую приемы активизации мозговой деятельности, межполушарного взаимодействия. Увлечена своей работой. Умею расположить к себе ребенка, вызвать желание заниматься. Работаю на результат! Это моя профессия! Мой путь!
Два Высших образования в области Логопедии, Психологии и Нейропсихологии
Логопед-дефектолог
Образование:
Стаж работы:
Алена Николаевна
18 лет
Запись на бесплатную диагностику
Количество мест ограничено!
В помощь родителям, которым не безразлично здоровье своих детей, их развитие и будущее!