В Логоплюс мы пришли не случайно. У моей дочки в шесть лет в речи отсутствовало несколько звуков. Почти год мы ходили на занятия к логопедам в другие центры. Поменяли за это время двух специалистов. С последним занимались более полугода. Сдвигов не было вообще. Знакомая посоветовала своего логопеда, с которым занимался её сын. Мы решились ещё раз поменять логопеда и не ошиблись. Уже через пару недель появились первые результаты.

Занимаемся мы всего 2 месяца, но все звуки уже поставлены. Осталось автоматизировать их, чтобы звуки стали присутствовать и в спонтанной речи. Уверена, что вместе мы сможем это сделать.

Ольга Поспелова